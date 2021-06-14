НАТО має дотримуватись наданих Україні та Грузії обіцянок щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа перед початком саміту НАТО у Брюсселі.

– Обіцянки, надані Україні та Грузії, мають зберегтися. Ми гарантували їм на Бухарестському саміті в 2008 році перспективи членства в Альянсі, – додав Науседа.

Також, за його словами, на саміті мають розглянути не лише загрози з боку Росії, але й Білорусі.

– Зустріч проходить дуже вчасно, адже ми бачимо різні загрози. Я представляю одну з балтійських країн, які бачать агресію, що йде від Росії, а останнім часом – і від Білорусі, – зауважив литовський президент.

Як сказав Науседа, на саміті хочуть обговорити колективну безпеку, для якої потрібні більші фінансові можливості.

Водночас він наголосив, що білоруський режим стає реальною загрозою.

– Ми бачимо намагання Росії проковтнути цю країну, створити плацдарм. Білорусь втрачає останні ознаки незалежності. Тому єдність критично важлива для НАТО, – наголосив політик.

Саміт НАТО 2021

Днями генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни – учасниці саміту Альянсу планують обговорити співпрацю з Україною та Грузією.

За його словами, на порядку денному – обговорення протидії Росії та Китаю.