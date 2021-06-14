Революційне рішення: лідери країн G7 домовилися щодо розміру глобального податку

На зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн G20 очікується досягнення домовленості щодо введення глобального податку в розмірі 15%.

Відповідне рішення міститься в підсумковому комюніке саміту лідерів G7.

– Нам потрібна податкова система, яка буде справедливою в усьому світі, – йдеться в заяві.

Таким чином очільники держав Великої сімки сподіваються створити справедливішу податкову систему, яка відповідатиме викликам 21 століття.

У свою чергу міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав рішення G7 історичним і заявив, що воно зробить революцію в податковій сфері.

Введення глобального податку спрямовано на позбавлення транснаціональних корпорацій можливості отримувати надприбуток в одній державі, а потім платити низькі податки в іншій.

Реформу просуває адміністрація президента США Джо Байдена, яка має намір таким чином обмежити можливість технологічних гігантів економити на сплаті податкових відрахувань.

Податок на Google в Україні

У травні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про оподаткування IT-гігантів.

Під дію документа потраплять такі компанії, як Facebook, Apple, Microsoft або Netflix.

Якщо депутати підтримають законопроект у другому читанні, український бюджет зможе отримувати близько 3 млрд грн щорічно.