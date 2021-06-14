Саміт США-ЄС у Брюсселі: які питання на порядку денному і як це вплине на Україну

15 червня у Брюсселі відбудеться саміт США – ЄС за участі президента Америки Джо Байдена. Зустріч є частиною турне американського президента Європою.

У Білому домі напередодні зазначали, що поїздка Джо Байдена передусім спрямована на об’єднання західних демократій проти авторитарних систем у Росії й Китаї.

Зокрема Джо Байден і лідери європейських країн під час зустрічі планують запустити механізм узгодження політики щодо РФ.

Що потрібно знати про саміт США – ЄС у Брюсселі і якими можуть бути його результати для України – читайте на Фактах ICTV.

Що обговорять на саміті

Перед початком зустрічі ЗМІ із посиланням на високопоставлених представників ЄС повідомляли, що загалом саміт покликаний відновити відносини між Брюсселем і Вашингтоном.

Тому очікується, що лідери Європейського Союзу та США припинять трансатлантичні торгові суперечки та попросять провести нове дослідження щодо походження коронавірусу.

Також на саміті можуть обговорити й відновлення міжнародних поїздок між країнами Європейського Союзу і Штатами, які наразі неможливі через пандемію.

Ще однією темою для обговорення буде агресія Росії. Так, напередодні ЗМІ повідомили, що на саміті США – ЄС планують запустити механізм узгодження політики щодо РФ. Тому очікується, що країни домовляться спільно працювати над цілою низкою загроз, які надходять із боку Росії – від кібербезпеки до дезінформації.

Крім того, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт в Брюсселі дасть можливість обом сторонам скоординувати свої дії і обмінятися думками перед зустріччю Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 червня.

За інформацією ЗМІ, США і ЄС наголосять на тому, що єдині в своєму принциповому підході щодо Росії та готові рішуче відреагувати на її модель негативної поведінки і шкідливі дії.

Очікується, що президент Америки та європейські лідери також заявлять про свій намір зміцнити співпрацю у сфері застосування санкцій.

А ще лідери Євросоюзу і США 15 червня можуть підтвердити підтримку нормандського формату із врегулювання ситуації на Донбасі.

Яке значення саміт має для України

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV зазначає, що очікування від саміту США – ЄС в Брюселі стають зрозумілими вже після фінальної заяви зустрічі країн Великої сімки, у якій варто звернути увагу на три пункти:

– Перший пункт полягає у тому, що країни G7 вимагають від Росії припинення агресії проти України і виведення військ з її території. По-друге, Велика сімка заявила про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України. І, по-третє, країни Великої сімки сподіваються, що в Україні продовжать проводити реформи, спрямовані на верховенство права і захист прав і свобод людини, – пояснює політолог.

Тому, на думку Олександра Мусієнка, приблизно того ж самого можна очікувати від саміту США – ЄС. Оскільки станом на сьогодні підтримка Заходом України є. Але наші західні партнери пильно стежать і закликають офіційний Київ не звертати зі шляху реформ.

Також експерт додає, що Захід єдиний у своїй позиції щодо Росії. Як європейські країни, так і Сполучені Штати продовжують закликати РФ підтримувати режим тиші на Донбасі, припинити вогонь, відвести війська і рухатися далі в межах Мінських домовленостей та нормандського формату.

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Чи буде порушене питання газопроводу Північний потік-2 на саміті, точно невідомо. Але Олександр Мусієнко вважає, що Україна повинна бути чіткою у своїй позиції:

– Для України мають бути передбачені чіткі компенсаторні механізми, які передбачають, що нам відшкодовуватимуть можливі втрати від зменшення обсягів транзиту газу. Це можна зробити шляхом прямих інвестицій в Україну з боку німецьких, американських, австрійських, французьких і решти європейських компаній, які задіяні у будівництві Північного потоку-2, – зазначає він.

Крім того, Олександр Мусієнко наголошує на тому, що Україна повинна говорити зі США і Європою про енергетичну безпеку і про їхнє сприяння у видобутку українського газу, постачання скрапленого газу, модернізацію атомної енергетики, щоб підвищувати нашу енергоефективність.

Водночас Україна може говорити про необхідність отримання гарантій безпеки не лише у вигляді обіцянок, а й у збільшенні допомоги на озброєння нашої держави.

Позиція лідерів країн G7

Цими вихідними у Великій Британії відбувся саміт Великої сімки, під час якого лідери країн назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі. Також вони закликали її вивести війська з України.

Крім того, Велика сімка підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних державних кордонах.