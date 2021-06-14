Українські політики повинні плідно працювати із політичними партіями країн-членів НАТО, щоб пришвидшити вступ країни до Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила депутат Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене.

— Моя порада – працювати із найбільш могутніми державами, які далі від України. Виборець в цих країнах не так добре знає Україну, як знають, наприклад, литовці. Звісно, і Німеччина, і Франція, і країни Бенілюксу, і південні держави. Всі держави важливі, – сказала Юкнявічене.

Вона зазначила, що у європейських партіях повинні бути друзі України, які розуміють український порядок денний.

— Хотілося б, щоб ваші політики працювали насамперед із політичними партіями цих країн. На жаль, не всі ваші політичні партії є партіями європейського типу, які є активними членами так званих європейських “парасольок” політичних партій, таких, як Європейська народна партія, соціал-демократи, зелені, ліберали тощо. Потрібно, щоб у всіх партіях у вас були друзі, ті, які розуміють український порядок денний. Тому що від політичних партій залежить, яким буде уряд після виборів, – пояснила депутат.

У НАТО підтвердили готовність прийняти Україну

На саміті НАТО підтвердили готовність прийняти Україну, однак для цього є умова. Північноатлантичний Альянс хоче, щоб влада України зосередилися на впровадженні реформ.

На думку лідерів НАТО, Києву варто зайнятися боротьбою з корупцією та реформою децентралізації.