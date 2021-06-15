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Дмитро Кудрявцев |

Погрожували підірвати літак: пілоти Ryanair розповіли про ситуацію з Протасевичем

Ryanair рейси з україни

Білоруські диспетчери повідомили пілотам авіалайнера Ryanair, на борту якого перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, що літак вибухне у випадку, якщо зайде в повітряний простір Литви та спробує приземлитися в аеропорту Вільнюса.

Про це на звіті перед британським урядом розповів очільник компанії Майкл O’Лірі.

За його словами, пілот вимагав з’єднати його з представництвом Ryanair, проте білоруси відмовили під приводом того, що офіс у Варшаві не відповідає на дзвінки.

O’Лірі також зазначив, що у випадку екстреної ситуації літаки, що знаходяться в цьому районі, мають перенаправлятися до Польщі або країн Балтії.

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Однак пілот не отримав права вибору, а до посадки в Мінську його примусили.

Директор авіакомпанії також зазначив, що від бортової бригади вимагали підтвердити на камеру версію білоруського КДБ про нібито добровільне приземлення у Мінську, проте пілоти відмовилися це робити.

O’Лірі охарактеризував інцидент як навмисне порушення міжнародних правил цивільної авіації.

Арешт Протасевича

23 травня КДБ Білорусі примусово посадив в Мінську авіалайнер компанії Ryanair, який летів за маршрутом Афіни-Вільнюс.

На борту літака перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега.

Такі дії самопроголошених влади Білорусі спровокували потужний міжнародний резонанс.

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