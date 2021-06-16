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Вікторія Гірко |

Польський Сейм закликав ЄС і НАТО зупинити будівництво Північного потоку-2

північний потік 2

Польський Сейм ухвалив резолюцію, у якій закликав країни Європейського Союзу і НАТО зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, щоб висловити солідарність з Україною.

Також у документі просять  США запровадити санкції проти тих, хто бере участь у будівництві газопроводу.

– Сейм на знак солідарності з нашими сусідами, які опинилися перед загрозою російського експансіонізму, зокрема, з Україною, закликає ЄС і його держави-члени, передусім Німеччину як нашого союзника по НАТО і партнера по ЄС, відмовитися від підтримки реалізації проекту газопроводу Північний потік-2 і вжити кроків, спрямованих на негайне і ефективне припинення його будівництва, – йдеться у резолюції.

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Крім того, у документі зазначається, що політичний та економічний тиск з боку Сполучених Штатів може призвести до відмови від завершення цього проекту і зміцнення співпраці між країнами НАТО.

Позиція Польщі щодо Північного потоку-2

Напередодні заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сенк заявив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 ще не пізно зупинити.

На його думку, завершення проекту призведе до домінування російської компанії Газпром і послабить позиції України.

Джерело: Polska Agencja Prasowa

Фото: Depositphotos

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