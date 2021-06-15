В Англії майже на місяць відклали плановане чергове послаблення карантинних обмежень через значне поширення небезпечного індійського штаму коронавірусу.

Згідно з останніми даними, кількість нових випадків інфікування в Англії досягла найвищого рівня з початку березня.

За даними МОЗ Англії, у країні за сім днів зареєстрували близько 37 729 випадків зараження індійським штамом Covid-19.

МОЗ також повідомило, що всього за останні 24 години у Великій Британії зафіксували 7 742 нових випадків – це найвищий добовий приріст з лютого.

Індійський штам Covid-19 у Британії

У Великобританії планували зняти чергові карантинні обмеження з 21 червня, однак через спалах індійського штаму коронавірусу уряд ухвалив рішення їх відкласти.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, індійський штам коронавірусу – набагато небезпечніший за інші види Covid-19.