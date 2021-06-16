Йому дуже погрожують – мати Протасевича розповіла про участь сина у брифінгу МЗС

Мати затриманого у Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича Наталя сказала, що його сина примусили взяти участь у брифінгу Міністерства закордонних справ Білорусі.

Жінка сказала, що дивилась запис брифінгу і не помітила на обличчі Протасевича слідів насильства, але помітила, що він виглядав пригніченим і нервово кліпав.

– Ясно, що йому дуже сильно погрожують, – розповіла Наталія Протасевич.

За словами жінки, її син оговорив себе для того, щоб врятувати себе та свою дівчину Софію Сапегу.

Покази Протасевича

14 червня на прес-конференції силовиків Роман Протасевич сказав, що у СІЗО до нього ніхто не застосував фізичну силу і назвав жартом інформацію про те, що його бив особисто Олександр Лукашенко.

За словами блогера, сліди на його руках, які нагадують побої, утворились внаслідок стяжек, які одягли на нього під час затримання.

Також Протасевич сказав, що не має жодних проблем зі здоров’ям.