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Анастасія Рогожінська |

Кім Чен Ин оголосив про загрозу голоду в Північній Кореї

Кім Чен Ин

У Північній Кореї спостерігається напружена ситуація із забезпечення продовольством населення країни. Причинами стали пандемія коронавірусу і тайфун 2020 року.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин під час виступу на пленумі ЦК Трудової партії Кореї.

– Ситуація з продовольством для населення напружена, оскільки план виробництва зерна не було виконано через збитки, завдані сільськогосподарському сектору тайфуном 2020 року, — заявив Кім.

Водночас північнокорейський лідер закликав вжити активних заходів для вирішення проблеми.

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Окрім того, влада країни готується до тяглості обмежень, запроваджених через коронавірус.

За словами Кім Чен Ина, подовження карантину в країні обумовлене боротьбою за підтримку економіки, забезпечення населення продуктами харчування і одягом.

Джерело: Rodong Sinmun

Фото: Getty Images

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