В Італії ЗМІ показали відео, на якому кадри моменту аварії на канатній дорозі Стреза-Мотароне у травні, внаслідок якої загинули 14 людей. Відео розмістив на своїй сторінці у Twitter телеканал Tg3.

Відеозапис вівся камерою відеонагляду на верхній станцій канатної дороги. Правоохоронці долучили його до матеріалів розслідування відповідної справи.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell’inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

На відео видно, що кабіна, перш ніж зірватися, майже прибула до кінцевої точки. Однак тоді ж обірвався один із тросів і вона стрімко почала рухатися у зворотному напрямку.

Моменту остаточного обриву та падіння кабіни на відеозапису немає.

23 травня стався обрив кабелю канатної дороги, яка з’єднує містечко Стреза з горою Монтероне. Трагедія сталася лише за 100 метрів від вершини гори, висота якої – близько півтори тисячі метрів.

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні у Турині померла 9-річна дитина.

Єдиний, кому пощастило вижити, це 5-річний хлопчик. Дитину виписали з реанімації 1 червня. В аварії загинула майже вся його родина.