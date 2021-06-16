Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Найбільш масштабне вторгнення в історії: 28 літаків КНР вторглися у небо Тайваню

Найбільш масштабне вторгнення в історії: 28 літаків КНР вторглися у небо Тайваню

28 літаків Військово-повітряних сил Китаю у вівторок, 15 червня, вторглися у повітряний простір Тайваню.

За даними місцевого уряду, це було найбільш масштабне в історії порушення повітряного простору з боку китайської влади.

В небо Тайваню вторглися винищувачі J-16 і J-11, протичовнові літаки, а також бомбардувальники H-6, здатні нести ядерні боєголовки.

Читайте
Експерти ООН підозрюють Китай у насильному видаленні органів в ув'язнених

Проліт літаків стався на тлі заяви лідерів країн G7, які засудили дії Китаю і висловили вимогу стабілізувати ситуацію в Тайванській протоці.

В свою чергу Комуністична партія Китаю вимагає припинення іноземного втручання у внутрішні справи країни.

Найбільш масштабне вторгнення в історії: 28 літаків КНР вторглися у небо Тайваню

Підвищення рівня радіації в Китаї

У Китаї на атомній електростанції Тайшань зафіксовано підвищення рівня радіації.

Причиною є пошкодження паливних стрижнів на першому енергоблоці.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство екології та охорони навколишнього середовища КНР.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка