Найбільш масштабне вторгнення в історії: 28 літаків КНР вторглися у небо Тайваню

28 літаків Військово-повітряних сил Китаю у вівторок, 15 червня, вторглися у повітряний простір Тайваню.

За даними місцевого уряду, це було найбільш масштабне в історії порушення повітряного простору з боку китайської влади.

В небо Тайваню вторглися винищувачі J-16 і J-11, протичовнові літаки, а також бомбардувальники H-6, здатні нести ядерні боєголовки.

Проліт літаків стався на тлі заяви лідерів країн G7, які засудили дії Китаю і висловили вимогу стабілізувати ситуацію в Тайванській протоці.

В свою чергу Комуністична партія Китаю вимагає припинення іноземного втручання у внутрішні справи країни.

Підвищення рівня радіації в Китаї

У Китаї на атомній електростанції Тайшань зафіксовано підвищення рівня радіації.

Причиною є пошкодження паливних стрижнів на першому енергоблоці.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство екології та охорони навколишнього середовища КНР.