Партнерство є віддаленою перспективою: Боррель про відносини ЄС і Росії

Агресивна поведінка Росії значно ускладнює повернення до конструктивних двосторонніх відносин із Європейським Союзом.

Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, зазначивши, що країни ЄС у такій ситуації повинні бути солідарними.

– Росія залишається для Європейського Союзу найбільшим сусідом, вона є важливим глобальним гравцем. Водночас свідомий політичний вибір російської влади протягом кількох минулих років створив негативну спіраль у наших відносинах. Ми переконані, що у теперішніх умовах оновлене партнерство, яке дозволить нам реалізувати повний потенціал тісного співробітництва з Росією, є віддаленою перспективою, – заявив він.

Боррель додав, що Європейський Союз повинен бути реалістом та підготуватися до подальшого погіршення відносин із Росією, які й без того наразі перебувають на найнижчому рівні.

Водночас він звернув увагу на необхідність шукати шляхи, які можуть допомогти поступово змінити негативну динаміку на більш передбачувані та стабільні відносини.

На так давно Жозеп Боррель говорив, що ЄС не варто очікувати на швидке поліпшення відносин з РФ. За його словами, Європа повинна бути готова до затяжного і важкого періоду у цьому питанні.