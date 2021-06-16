16 червня у Женеві проходить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це перший саміт лідерів відтоді, як Байден став новим очільником Білого дому.

Зустріч президентів розпочалася близько 14.30. Очікується, що вона триватиме п’ять годин. Спочатку відбудеться розмова тільки між лідерами держав, а після неї – російсько-американські переговори у розширеному форматі за участю делегацій.

Трансляція прес-конференції Джо Байдена

Переговори Володимира Путіна і Джо Байдена у вузькому складі вже завершилися. Вони тривали майже дві години.

До журналістів лідери держав вийдуть по завершенні саміту. Але Джо Байден і Володимир Путін даватимуть прес-конференції окремо.

Джо Байдена на переговорах у вузькому форматі супроводжує держсекретар США Ентоні Блінкен, а президента РФ — очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Очікується, що крім двосторонніх відносин Росії та США, лідери обговорять російську агресію в Україні, ситуацію в Білорусі та отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.