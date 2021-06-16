Іран не розголошуватиме імен підозрюваних у справі про збиття українського літака МАУ над Тегераном, як мінімум до рішення суду.

Про це у інтерв’ю розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов та зазначив, що це питання є дуже “чутливим” для Ірану.

За словами Мамедова, іранська сторона наголосила на тому, що до ухвалення рішення суду оголошення будь-яких персональних даних підозрюваних військовослужбовців є неможливим.

– Чутливим для них є і питання, що обвинувачувані є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонене на національному рівні, – розповів Мамедов.

Заступник генпрокурора також розповів, що Україна категорично не задоволена результатами останніх переговорів у Тегерані, адже не отримала жодної нової інформації.

Також українська сторона не отримала жодних офіційних документів на підтвердження того, що підозрювані особи перебувають під вартою.

Катастрофа МАУ

8 січня 2020 року над Тегераном іранськими повітряними силами був збитий пасажирський літак МАУ.

Усі 176 пасажирів загинули, серед них було і 11 громадян України.

Цьогоріч у квітня було оголошено підозру 10 іранським посадовцям, а 4 червня влада країни заявила про готовність виплатити компенсації родичам загиблих.