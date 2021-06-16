У Китаї вперше підтвердили підвищення рівня радіації на АЕС Тайшань

У Китаї на атомній елетростанції (АЕС) Тайшань спостерігається підвищення рівня радіації. Причиною є пошкодження паливних стрижнів на першому енергоблоці.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство екології та охорони навколишнього середовища КНР.

На думку фахівців, головною причиною підвищення рівня радіації в першому контурі першого енергоблоку може бути пошкодження паливних стрижнів.

Це могло статися під час виготовлення, транспортування або навантаження палива.

Водночас місцева влада запевняє, що витоку радіації на тайшаньскій АЕС не було, а рівень радіації не перевищив допустимої безпечної межі.

Однак у міністерстві наголосили, що наразі фіксується підвищення рівня радіоактивності теплоносія. Та незважаючи на це, АЕС стабільно продовжує працювати.

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Вибух на заводі хімічних речовин у Японії

У травні в Японії на заводі з виробництва хімічних речовин стався вибух. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Місцевій телекомпанії вдалося зробити зйомку з неба. На записі видно, що на зовнішній стіні та на даху будівлі – великі діри, усюди піднімаються стовпи вогню та чорного диму.

Джерело: Global Times