У Женеві, на віллі Ла Гранж офіційно почалася зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна.

Гостей делегацій зустрічає президент Швейцарії Гі Пармелен, а старовинна вілла, на якій проходитиме саміт за закритими дверима, розташована неподалік Женевського озера.

Відомо, що американський президент прибув до Женеви ще вчора, а Путін прилетів лише за півгодини до переговорів.

Однак на місці зустрічі першим опинився Путін, який прибув туди о 14.15, через 10 хвилин туди дістався і Джо Байден.

Зустріч складатиметься із трьох частин: спочатку переговори у вузькому складі, потім у розширеному колі із невеличкою перервою посередині.

Загалом зустріч триватиме близько 4-5 годин, після чого голови держав проведуть окремі прес-конференції.

Передбачається, що на саміті президенти говоритимуть про російську агресію в Україні, а також про двосторонні стосунки США та Російської Федерації.

Про що ще говоритимуть Байден і Путін на зустрічі та чого чекати Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.