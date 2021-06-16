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Софія Зінов'єва |

В адміністрації Байдена були розбіжності щодо санкцій проти Північного потоку-2 – WP

Джо Байден - 46 президент США

В середині адміністрації Байдена були значні розбіжності щодо російського питання, повідомляють внутрішні джерела The Washington Post.

Найбільше суперечок виникало через питання запровадження санкцій проти будівництва Північного потоку-2.

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Держдепартамент США на чолі із Блінкеном, а також його заступниками Венді Шерман та Вікторією Нуланд виступали за повне блокування будівництва газопроводу і введення відповідних санкцій.

Натомість у Білому домі вважали, що таке рішення сильно погіршить відносини із Німеччиною і ставити їх під загрозу не можна.

Наголошується, що сам Байден виступав за рішення не вводити санкції проти Північного потоку-2 для збереження гарних відносин з Німеччиною.

Санкції США

На початку червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США можуть переглянути рішення не продовжувати санкції проти компанії оператора та її директора  Маттіаса Варніга.

Блінкен також розповів, що США проводять постійні переговори із Німеччиною щодо зменшення наслідків для України.

Джерело: The Washington Post

Фото: Getty Images

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