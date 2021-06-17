Під час першого рукостискання президент США Джо Байден першим протягнув руку президентові РФ Володимиру Путіну. На думку експерта з етикету та дипломатичного протоколу Наталії Адаменко, це свідчить про те, що Байден – дипломат дуже високого рівня.

– Всі помітили, що Байден та Путін простягнули один одному руки. І кажуть, що Байден зробив це першим. Це говорить про те, що Байден дуже високого рівня дипломат, – заявила вона в ефірі одного з телеканалів.

Експер також пояснила, що чоловік старший за віком та статусом першим простягнув руку своєму візаві.

– І, безумовно, це рукостискання свідчило про те, що зустріч буде результативною. Так воно і сталося, – наголосила Адаменко.

Перша зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним відбулася на віллі Ла-Гранж у Женеві 16 червня. Переговори тривали у закритому форматі понад три з половиною години.

Головні заяви лідерів та результати зустрічі Байден-Путін – у матеріалі Фактів ICTV.