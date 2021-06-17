Коли Туреччина відновить дипломатичні відносини з Вірменією: Ердоган назвав умову

Налагодження дружніх міжнародних відносин між Туреччиною і Вірменією напряму залежить від того, як зміниться ставлення офіційного Єревану до Азербайджану після завершення війни за Нагірний Карабах.

Про це заявив лідер Туреччини Реджеп Ердоган.

– В процесі вирішення проблем Азербайджану і Вірменії ми (Туреччина – Ред.) теж здійснюватимемо відповідні кроки. Вірменія тільки виграє після відкриття турецьких кордонів, – натякнув Ердоган.

Тим не менше, ще одним критичним питанням у відносинах Вірменії і Туреччини залишається геноцид вірмен 1915 року в Османській імперії.

Зазначимо, що станом на 2021 рік будь-які дипломатичні відносини між двома країнами відсутні. Кордон для громадян Вірменії і Туреччини було закрито ще у 1993 році.

Ще на початку конфлікту вірменсько-азербайджанського конфлікту за Карабах Туреччина виступила на підтримку Азербайджану.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Історія конфлікту в Карабаху почалася у 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Влада республіки не погодилася із таким рішенням, що спровокувало початок бойових дій.

Протягом 1992-1994 років вірменській армії, яка стала на захист своїх історичних земель, вдалося виграти війну і повернути Лачинський коридор – територію, що поєднують Вірменію з Карабахом.

Після 1994 року Азербайджан повністю втратив контроль над Нагірним Карабахом. Активна фаза конфлікту завершилася, але протиріччя нікуди не зникли.

Ескалація бойових дій у Нагірному Карабаху почалася 27 вересня 2020 року. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в розв’язуванні військових дій, а в Карабаху від артилерійських обстрілів постраждали мирні населені пункти.

Війна тривала шість тижнів і закінчилася поразкою Вірменії. Згідно з угодою, країна повинна передата територію Нагірного Карабаху Азербайджану і визнати її азербайджанською.

Джерело: ABC.az