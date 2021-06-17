17 червня Китай успішно випустив у космос трьох космонавтів. Це перша пілотована місія країни за майже п’ять років.

Космічний корабель Shenzhou-12, або Божественне судно запущений ракетою-носієм Long March 2f e пустелі Гобі на північному заході Китаю із супутникового пускового центру Цзюцюань.

Очікується, що корабель стикується з основним модулем Tiangong (у перекладі – Небесний палац, – Ред.) через шість із половиною годин після запуску.

Екіпаж протягом трьох місяців випробуватиме на орбіті систему життєзабезпечення та технічне обслуговування. Крім того, за цей час двоє космонавтів проведуть два тривалі космічні виходи.

Щоб завершити будівництво космічної станції до кінця 2022 року, після місії Shenzhou-12 відправлять ще три космічні кораблі з екіпажем та два лабораторні модулі.

Крім того, 15 травня Китай висадив космічний корабель на Марсі, ставши другою країною після США, яка почала дослідження цієї планети.

11 червня марсохід Zhurong надіслав на Землю ряд знімків із поверхні Червоної планети, зокрема й селфі.