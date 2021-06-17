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Марія Степанюк |

У Берліні поліцію закидали камінням під час спроби проінспектувати сквот

Сутички сквотерів у Берліні з поліцією

У Берліні внаслідок сутичок між поліцією та жителями сквоту на вулиці Риґерштрасе постраждали 60 поліцейських. Тоді, коли правоохоронці намагалися здійснити перевірку будівлі, їх закидали камінням.

Кілька років тому будинок на Риґерштрасе 94 самовільно зайняли ліворадикальні активісти.

Поліція за участі власника приміщення мала провести перевірку на дотримання норм пожежної безпеки. Для цього було заборонене паркування на деяких ділянках у цьому кварталі, а також зібрання. У цей район мали пропускати тільки мешканців тамтешніх будинків.

Втім люди, що самовільно зайняли будівлю, звели барикади, а деякі підпалили. Активістів було понад двісті осіб, які заявляли, що “захищають автономну зону”.

Правоохоронцям довелося застосували водомети та спецтехніку для розкидання барикад.

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Внаслідок інциденту травмувалися близько 60 правоохоронців. Їх закидали камінням.

— Близько 60 правоохоронців отримали поранення, здебільшого через те, що люди кидали в них каміння та пляшки, – розповіла прес-секретар поліції Аня Діршке.

Також Діршке додала, що внаслідок інциденту вдалося заарештувати одну особу.

Сквоти у Берліні

Будинок на Риґерштрасе 94 перетворився на місце зустрічей для ліворадикальних активістів ще з 90-х років.

Минулого жовтня поліція розігнала подібний клуб поруч на Лібігштрасе 34, відомий як Liebig 34.

Раніше подібних територій у Берліні було набагато більше. Вони виникли після падіння Берлінської стіни. Тоді молодь з анархістськими ідеями почала займати закинути будівлі у східній частині Берліна.

Оскільки ціни на нерухомість у цих районах значно зросли за останні кілька років, то власники будівель почали розганяти сквотерів.

Джерело: Der Tagesspiegel

Фото: Getty Images

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