Російська Федерація зацікавлена у більшій мілітаризації Арктики. Відповідний текст заяви високопоставленого чиновника адміністрації американського президента поширив Державний департамент США.

Американський чиновник зазначив, що в РФ поділяють думку про те, що Арктика повинна залишатися зоною мирного співробітництва.

— Але у нас є дві проблеми. Однією з них є кроки, які, як ми бачимо, робить Росія , які передбачають, що вона зацікавлена ​​в більшій мілітаризації регіону, і ми вважаємо, що це прямо суперечить нашим заявленим бажанням забезпечити, щоб Арктика залишалася областю мирного співробітництва, – заявив він.

Ще однією проблемою він назвав Північний морський шлях.

— Оскільки лід тане дуже швидко, що робить шлях проходу тривалішим, це збільшує трафік і може призвести до аварії чи прорахунків. Ми вважаємо, що існує реальна необхідність в тому, щоб там було чітке розуміння правил руху, – зазначив чиновник.

Чиновник уточнив, що президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін обговорили питання взаємодії в Арктиці під час саміту, що відбувся 16 червня в Женеві.

Детальніше про те, що обговорювали Байден та Путін під час саміту, та про що вони розповідали на підсумкових прес-конференціях читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Державний департамент США