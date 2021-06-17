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Тетяна Забожко |

Згоріли гектари полів: Ізраїль ліквідовує пожежі після обстрілів із сектора Гази

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

В Ізраїлі пожежні ліквідують чотири пожежі, які спричинили повітряні кулі з вибухівкою із сектора Гази.

Усі займання стались в регіоні Ешколь. Ризику для прилеглих громад вони не становлять, йдеться в повідомленні пожежно-рятувальної служби.

– На жаль, ми звикли до цього. Наша територія залишається напруженою навіть після закінчення операції (у травні Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню, – Ред.). Ми перші, хто потрапляє під обстріл, як тільки щось трапляється деінде, – говорить фермер Офер Ліберман із кібуцу Ам Ніру.

Під час обстрілу в Ізраїлі спалені гектари полів лимонного дерева та клементина, пшеничні поля та мандаринові сади. Загалом у вогні опинилось понад 30 акрів землі.

У південних прикордонних містах сталось 26 пожеж.

Два дні тому вперше після перемир’я в секторі Гази, яке набуло чинності 21 травня, населені пункти Ізраїлю обстріляли з палестинської території повітряними кулями з вибухівкою.

У відповідь військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по комплексах ХАМАСу в секторі Гази.

Джерело: Times of Israel

Фото: Pexels

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