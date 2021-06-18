КНДР повинна готуватися до діалогу та конфронтації зі США – Кім Чен Ин

Північній Кореї необхідно готуватися до конфронтації та діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин під час пленуму ЦК Трудової партії.

За інформацією Центрального інформаційного агентства Кореї, під час чергового засідання Кім детально проаналізував політичні тенденції США і пояснив, які кроки необхідно зробити у відносинах з Вашингтоном.

Як сказав північнокорейський лідер, місцевій владі потрібно добре підготуватися до конфронтації, щоб “захистити гідність держави та інтереси для незалежного розвитку”, а також гарантувати безпеку КНДР.

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Також він наголосив, що країна різко і оперативно відреагує на будь-які події та зосередить зусилля на встановленні стабільного контролю над ситуацією у країні.

Таким чином північногокорейський лідер вперше прокоментував адміністрацію Байдена.

Напередодні уряд КНДР відкидав будь-які спроби Штатів встановити дипломатичні відносини.

Джерело: BBC