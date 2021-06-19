У Франції поліція розігнала сльозогінним газом людей з незаконної вечірки

У Франції в ніч на суботу поліція застосувала сльозогінний газ, щоби розігнати близько півтори тисячі людей, які влаштували незаконну вечірку під час комендантської години.

Кілька порушників і поліцейські отримали поранення.

Інцидент стався неподалік міста Редон на заході Франції, де сотні молодих людей зібралися на несанкціоновану рейв-вечірку.

Поліція спробувала розігнати учасників вечірки, оскільки в країні поки діє комендантська година. На це у співробітників правопорядку пішло більше семи годин: учасники вечірки вели себе агресивно, кидали в поліцейських каміння і пляшки з вибуховими сумішами.

Один з учасників вечірки, 22-річний молодий чоловік, втратив руку в ході зіткнень. Імовірно, він підняв вибухонебезпечний предмет, що розірвався у нього в руках.

У розгоні вечірки брали участь близько 400 поліцейських, з них двоє в лікарні.

Комендантська година у Франції, чинний через коронавірусу більше восьми місяців в нічний час доби, скасовується з 20 червня.

Словенія заявила про закінчення пандемії Covid-19 у країні. Минулої неділі, 13 червня, в Словенії було підтверджено лише 24 випадків зараження, що є найнижчим показником з серпня минулого року.

Джерело: Associated Press