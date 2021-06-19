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Абрамова Юлія |

В США загинув каскадер, який намагався встановити рекорд дальності стрибка

День мотоцикліста 2019

Американський мотоцикліст загинув у штаті Вашингтон, коли намагався встановити світовий рекорд із дальності стрибка.

Алекс Харвілл розбився під час тренування.

На шоу в місті Мозес-Лейк у штаті Вашингтон каскадер намагався подолати стрибком відстань в 107 м, однак він не долетів і вдарився об схил пагорба.

Під час аварії Харвілла перекинуло через кермо, з нього злетів шолом.

Відео смертельного стрибка каскадера розповсюдили у Твіттері.

Алекс Харвілл був професійним каскадером, він раніше вже встановлював рекорди з дальності стрибка на мотоциклі. У 2013 році він пролетів понад 90,5 м.

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Джерело: ВВС

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