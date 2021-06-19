В США загинув каскадер, який намагався встановити рекорд дальності стрибка

Американський мотоцикліст загинув у штаті Вашингтон, коли намагався встановити світовий рекорд із дальності стрибка.

Алекс Харвілл розбився під час тренування.

На шоу в місті Мозес-Лейк у штаті Вашингтон каскадер намагався подолати стрибком відстань в 107 м, однак він не долетів і вдарився об схил пагорба.

Під час аварії Харвілла перекинуло через кермо, з нього злетів шолом.

Відео смертельного стрибка каскадера розповсюдили у Твіттері.

#AlexHarvill #RIP He died doing what he loved. He was attempting a world record. Prays for his loved ones and family pic.twitter.com/TEsBfLBIzZ — DecepticonKing83 (@StillHe98628970) June 18, 2021

Алекс Харвілл був професійним каскадером, він раніше вже встановлював рекорди з дальності стрибка на мотоциклі. У 2013 році він пролетів понад 90,5 м.

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