В США загинув каскадер, який намагався встановити рекорд дальності стрибка

Американський мотоцикліст загинув у штаті Вашингтон, коли намагався встановити світовий рекорд із дальності стрибка.
Алекс Харвілл розбився під час тренування.
На шоу в місті Мозес-Лейк у штаті Вашингтон каскадер намагався подолати стрибком відстань в 107 м, однак він не долетів і вдарився об схил пагорба.
Під час аварії Харвілла перекинуло через кермо, з нього злетів шолом.
Відео смертельного стрибка каскадера розповсюдили у Твіттері.
#AlexHarvill #RIP He died doing what he loved. He was attempting a world record. Prays for his loved ones and family pic.twitter.com/TEsBfLBIzZ
— DecepticonKing83 (@StillHe98628970) June 18, 2021
Алекс Харвілл був професійним каскадером, він раніше вже встановлював рекорди з дальності стрибка на мотоциклі. У 2013 році він пролетів понад 90,5 м.
Український екстремал Александр Турчанинов увійшов до Книги рекордів Гіннеса, встановивши рекорд із кількості мертвих петель на мотоциклі.