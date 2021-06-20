У Бельгії знайшли тіло озброєного ультраправого військового

У Бельгії в лісі в комуні Ділзен-Стоккем 46-річний Юрген Конінгс, який зник 17 травня, знайдений мертвим.

Тіло чоловіка знайшов мер міста Маасейк, коли катався на велосипеді. Його увагу привернув запах, і він, не підходячи ближче, одразу викликав поліцію.

За першими даними розслідування, вважається, що Конінгс скоїв самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

– Причина смерті, за попередніми висновками – самогубство із застосуванням вогнепальної зброї, але це ще потрібно підтвердити за допомогою медекспертизи, – зазначили у прокуратурі.

Деталей слідства поки не повідомляють.

Відомо, що загиблий Юрген Конінгс зник у травні. Перед цим військовий погрожував кільком людям, включаючи відомого вірусолога Марка Ван Ранста.

Згодом у покинутому автомобілі Конінгса було знайдено зброю, включно з протитанковими ракетними установками та боєприпасами. Вважали, що він має з собою рушницю та пістолет.

Пошуки військового, який мав відомі та тісні зв’язки з фламандським крайніми правими, зосереджувались на лісі Дільзербос та сусідньому національному парку недалеко від курорту в муніципалітеті Ділзен-Стоккем поблизу бельгійсько-голландського кордону.

Також джерела повідомляють, що на пошуки Конінгса витратили €650 тис.

У Донецьку окупанти звинуватили у шпигунстві жінку, яка знаходила на 10 тижні вагітності. Вже понад місяць її утримують в полоні, починаючи з 14 травня.

Джерело: Le Soir