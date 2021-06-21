Незважаючи на поразку в Карабасі: партія Пашиняна виграла дострокові вибори у Вірменії

У неділю, 20 червня, в Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори, на яких перемогла партія Громадянський договір, що очолює виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Нікол Пашинян.

За підсумком підрахунків голосів на всіх виборчих дільницях, політична сила отримала 53,94% голосів.

На другому місці опинився блок Вірменія екс-президента країни Роберта Кочаряна – його підтримали 21,04% виборців.

Ще один блок – Честь маю, сформований навколо партій ще одного екс-президента Сержа Саргсяна та екс-глави Служби нацбезпеки Артура Ванецяна набрала 5,23%.

Згідно з місцевим виборчим законодавством, прохідний бар’єр для партій становить 5%, а для блоків – 7%. У випадку, якщо в парламент проходить лише дві партії, мандати отримує третя політична сила, яка посіла третє місце.

Національні збори Вірменії обирається строком на п’ять років. Кількість депутатів від скликання до скликання може змінюватися, проте мінімальне число народних обранців – 101. Мандати між політсилами розподіляє Центрвиборчком.

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Якщо одна з партій набирає абсолютну більшість голосів, опозиція повинна отримати щонайменше третину мандатів переможців. Більшість отримує право сформувати уряд і висунути свого кандидата на пост прем’єр-міністра.

Кандидатуру парламентської більшості негайно стверджує президент країни, після чого в 15-денний термін має бути сформовано уряд.

Політична криза в Вірменії

Після поразки Вірменії у Другій карабахської війні Генеральний штаб висунув вимогу Пашиняну піти у відставку.

Підписання мирних угод між Вірменією, Азербайджаном і Росією спровокувало в країні хвилю протестів опозиції.

Після цього прем’єр-міністр оголосив позачергові парламентські вибори, пояснивши своє рішення тим, що оцінку його правлінню може дати лише народ.