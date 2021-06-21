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Юлія Захарченко |

Походження Covid-19: США вимагають від Китаю співробітництва у розслідуванні

коронавірус

США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією, якщо влада держави у східній Азії не співпрацюватиме у розслідуванні походження коронавірусу.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Джейк Салліван зазначив, що президент США Джо Байден під час саміту Великої сімки закликав міжнародних лідерів чинити політичний та дипломатичний тиск на Китай, щоб все-таки провести прозоре розслідування.

На його думку, дипломатична підготовча робота – згуртування народів, надання політичного та дипломатичного тиску дозволить поставити Китай перед жорстким вибором.

У першому випадку китайський уряд сприятиме проведенню розслідування, щоб з’ясувати причини пандемії. Якщо цього не відбудеться, Китай зіткнеться з ізоляцією у міжнародному співтоваристві.

Напередодні Байден опублікував публічну заяву – служби розвідки США схиляються до двох можливих причин походження пандемії. Серед них – контакт людини з інфікованою твариною або лабораторний витік.

Президент США закликав служби розвідки подвоїти зусилля щодо збору інформації, яка могла б наблизити суспільство до висновку щодо причин пандемії коронавірусу.

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Джерело: Fox News

Фото: Depositphotos

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