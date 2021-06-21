Прирівняти до свастики: Лукашенко вирішив визнати біло-червоно-білий прапор нацистським

Режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка планує визнати біло-червоно-білий прапор та гасло Живе Білорусь нацистською символікою.

Відповідний проект постанови білоруського МВС підтримав місцевий КДБ.

Якщо цю ініціативу буде затверджено, використання символіки, яку активно використовували під час масових протестів проти режиму Лукашенка, буде заборонено.

Згідно з чинним законодавством, за такі дії може загрожувати штраф, або позбавлення волі.

Посилення відповідальності за мітинги в Білорусі

На початку червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про посилення покарання за проведення масових заходів.

Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена за участь та організацію протестів.

У той же час посилюється відповідальність за участь та організацію групових дій, що нібито грубо порушують громадський порядок.