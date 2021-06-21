Штати провели бойові випробування новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford

У Сполучених Штатах Америки пройшли бойові випробування новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford.

Перевірка, що проходила біля східного узбережжя Атлантичного океану, відома як Full Ship Shock Trials.

В ході випробувань на кораблі пройде серія потужних вибухів. Зокрема, в ході одного з тестів біля авіаносця підірвали вибухівку загальною масою понад 18 тонн, щоб з’ясувати, чи збереже він плавучість в ході реальних бойових дій.

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Під час вибуху Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою 3,9 бали за шкалою Ріхтера.

Після випробувань авіаносця USS Gerald R. Ford відправиться на ремонт і технічне обслуговування.

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Випробування новітньої зброї для ЗСУ

Минулого тижня українська армія почала випробування 12,7 мм кулемета, а також 14,5 мм антиматеріальна гвинтівки вітчизняного виробництва.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, розробки здатні вражати легкоброньовані об’єкти.

По завершенню необхідних тестів будуть закриті всі потреби ЗСУ в кулеметах і рушницях.