Всесвітня продовольча програма ООН повідомляє, що на сьогодні голод охопив вже чотири країни світу, а на межі перебувають ще 43.

Також у ООН зазначають, що цей показник дуже суттєво зріс порівняно із 2020 роком. Наразі, на межі голоду знаходяться близько 41 млн людей, тоді як торік ця кількість не перевищувала 27 млн.

– У мене серце розривається від усвідомлення того, з чим ми стикаємося у 2021 році. Зараз умови, схожі на голод, наявні у чотирьох країнах, – сказав у звіті керівник продовольчої програми Девід Бізлі.

Бізлі також дав характеристику ситуації і назвав її “просто трагічною”.

У звіті організації зазначають, що у Ефіопії, Південному Судані, Ємені та на Мадагаскарі голодують вже понад 500 тис. осіб, а у деяких районах Нігерії ситуація також є загрозливою.

Бізлі нагадав, що у 2011 році у Сомалі від нестачі продовольства померли близько 260 тис. осіб, а про голод було оголошено лише тоді, коли половина з цих людей вже загинула.

– Ми не можемо дискутувати про цифри щодо померлих, коли людям потрібна наша допомога вже зараз, – зауважив він.

Джерело: ООН