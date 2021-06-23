Погрожував вбити Байдена та конгресменів: у США заарештували чоловіка

У США чоловік погрожував вбити президента Джо Байдена, конгресменів та їхні сім’ї. Зокрема, зловмисник відправляв відповідні електронні листи на адресу одного із американських телеканалів.

Зловмисником виявився житель міста Талса, штату Оклахома, США. Наразі чоловіка заарештували.

Федеральний суд звинуватив 58-річного Джона Аренса у погрозах на адресу американського лідера.

За словами представника прокуратури США Клінта Джонсона, Аренс нібито відправив низку листів на адресу Newson6 з погрозами вбити президента, членів Конгресу та їхні сім’ї, якщо він не отримає грошей.

Серед повідомлень були такі як: жителі Америки побачать, як чинному президенту знесуть голову прямо на їхніх очах, а також – ваші сім’ї почнуть вмирати. Після цього я повернуся сюди ще раз і скажу, щоб ви віддали мої гроші.

Американський Мін’юст повідомив, що Аренса затримали у його ж домі в місті Талса.

Під час допиту він, ймовірно, зізнався у тому, що надсилав такі повідомлення.

Джерело: Мін’юст США