Понад 8,5 тис. дітей використовували як солдатів у військових конфліктах за 2020 рік – ООН

Понад 8,5 тис. дітей використовували як солдатів в збройних конфліктах у всьому світі за 2020 рік. Водночас ще 2,7 тис. неповнолітніх вбиті під час воєн.

Про це йдеться в щорічній доповіді генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша.

Зокрема, протягом року у світі зафіксували порушення прав неповнолітніх щодо 19,379 дітей в межах 21 збройного конфлікту.

Найбільшу кількість порушень зареєстровано у Сомалі, Демократичній Республіці Конго, Афганістані, Сирії та Ємені.

За даними звіту генсека ООН, торік 8,521 дитина була залучена як солдат. Водночас ще 2,674 неповнолітніх – вбиті, а 5,748 – поранені під час збройних конфліктів.

Як повідомляють в іноземному виданні, у звіті Гутерішша також представлений так званий чорний список країн, які не вводять заходи щодо захисту дітей під час конфліктів. Такий документ викликав суперечки на міжнародній арені.

Зокрема, дипломати заявляють про те, що Саудівська Аравія і Ізраїль протягом останніх років чинять тиск, щоб не потрапити у цей список.

Так, із 2017 року “чорний список” поділили на дві категорії. До першої потрапляють сторони конфлікту, які все таки вжили заходів щодо забезпечення захисту дітей, а до другої – ті, хто нічого не робив.

У 2020 році до другої категорії віднесли лише військову хунту М’янми (за вбивства, калічення і сексуальне насильство щодо дітей), а також Сирійські урядові війська (за використання у війні, вбивства, калічення і сексуальне насильство щодо неповнолітніх).