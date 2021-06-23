У Берліні підприємець відкрив магазин, де легально продають психоделік

У німецькому Берліні навесні 2021 року відкрили магазин, де легального продають аналог ЛСД – 1CP-LSD. Відповідний психоделік був синтезований нещодавно і ще не втиг потрапити до переліку заборонених речовин в країні.

За інформацією іноземного видання, щодня за цим препаратом приходять десятки клієнтів. Вони купують від п’яти до 100 таблеток.

Дехто купує 1CP-LSD з метою просто повеселитися, а решта – хочуть упоратися з хронічними болями або психічними захворюваннями.

Як повідомляють у виданні, власник магазину Карл Філіп Трамп прибуток від продаж психоделіка хоче витратити на судовий процес проти католицької церкви – за її роль у приховуванні сексуальних злочинів у всьому світі.

Раніше підприємець відвідував католицьку школу на півдні Німеччини. Згодом цей заклад опинився в центрі скандалу, пов’язаного з домаганнями до дітей.

Карл розповів, що спочатку купував 1CP-LSD в інтернеті для себе, коли страждав від депресії. Однак потім він усвідомив, що психоделіки можна легально продавати.

Щодо препарату поки проводили мало досліджень, але один із тестів показав, що людське тіло перетворює речовину на ЛСД.

– Побачивши, що її поширюють інші, я пішов до юриста і отримав документ, в якому стверджувалося, що це законно, – пояснює підприємець.

У вересні 2020-го Карл створив онлайн-магазин і Telegram-канал, а пізніше – відкрив точку продаж.

Однак німецький уряд планує до кінця червня все таки оголосити 1CP-LSD незаконним.

Джерело: Vice