В американському місті Арвада, штат Колорадо, сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло троє осіб.

Нападник застрелив поліцейського та випадкового перехожого, після чого його ліквідували правоохоронці, що прибули на підмогу.

Стрілянина сталася 21 червня приблизно о 19.00 біля входу в публічну бібліотеку.

Жодних подробиць про загиблого чоловіка, який застрелив двох осіб, не розголошують.

Зазначається, що напередодні в районі, де сталася стрілянина, було зареєстровано повідомлення про можливу вибухівку в автомобілі.

Чи пов’язані між собою ці випадки, встановлюватиме слідство.

Our hearts are heavy hearing the sad news of the fallen Arvada officer and we offer our sincere condolences to the @ArvadaPolice and the families of all the victims of today’s tragic event. pic.twitter.com/xJQSNYdMY3

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) June 21, 2021