В американському місті Арвада, штат Колорадо, сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло троє осіб.

Нападник застрелив поліцейського та випадкового перехожого, після чого його ліквідували правоохоронці, що прибули на підмогу.

Стрілянина сталася 21 червня приблизно о 19.00 біля входу в публічну бібліотеку.

Жодних подробиць про загиблого чоловіка, який застрелив двох осіб, не розголошують.

– Мої думки зараз із родиною та друзями офіцера, який трагічно загинув під час виконання службових обов’язків, швидко та сміливо реагуючи на захист цивільного населення в цьому районі, – сказав у заяві губернатор Джаред Поліс.

Зазначається, що напередодні в районі, де сталася стрілянина, було зареєстровано повідомлення про можливу вибухівку в автомобілі.

Чи пов’язані між собою ці випадки, встановлюватиме слідство.

Our hearts are heavy hearing the sad news of the fallen Arvada officer and we offer our sincere condolences to the @ArvadaPolice and the families of all the victims of today’s tragic event. pic.twitter.com/xJQSNYdMY3 — Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) June 21, 2021

Захоплення заручників у Техасі

Декілька місяців тому в американському місті Остін дитячий лікар захопив у заручники п’ятьох осіб, двоє з яких загинули.

Серед заручників були пацієнти клініки і колега нападника, дитячий лікар-педіатр.

Під час спроби домовитися про звільнення лікар убив двох заручників.

Пізніше очевидці бачили, як із лікарні вибігло троє людей, яких, імовірно, випустили з кабінету.

Джерело: Fox News