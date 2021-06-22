Відносини з РФ сягнули кризової точки – очільник комітету Бундестагу

Відносини з Росією досягли кризової точки і опустилися на дуже низький рівень. Таку думку висловив глава зовнішньополітичного комітету Бундестагу Німеччини, експерт партії Ангели Меркель із зовнішньої політики Норберт Рьоттген.

– Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це – корінь проблеми. У РФ немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою, – зазначив він у 80-ту річницю із дня нападу гітлерівської Німеччини на СРСР.

Політик додав, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі.

На думку Норберта Рьоттгена, відносини з РФ можна покращити, лише керуючись реалізмом. Тому він переконаний, що саміт президента США Джо Байдена і Володимира Путіна був правильним форматом.

Днями верховний представник ЄС Жозеп Боррель також заявив, що партнерство Європейського Союзу та Росії є віддаленою перспективою.

За його словами, причина такого стану справ – агресивна поведінка з боку РФ.