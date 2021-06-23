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Валентина Летяк |

Байден запропонував експерта щодо України та РФ на посаду помічника глави Пентагону

Пентагон

Помічником міністра оборони США з питань міжнародної безпеки може стати Селеста Валландер, яка є експертом в питаннях України, Росії та Євразії.

Її кандидатуру на цю посаду запропонував президент США Джо Байден, повідомляє Білий дім.

Нині Селеста Валландер очолює фонд США-Росія. Перед цим вона була спеціальним помічником президента і старшого директора щодо Росії/Центральної Азії в Раді національної безпеки (2013-2017).

У 2009-2012 роках – заступником помічника міністра оборони з питань Росії/України/Євразії.

Валландер також була професором Американського Університету, викладала в Джорджтаунському університеті.

Крім того, з 2000-го до 2006 року вона очолювала напрям щодо Росії та Євразії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, працювала в Раді з міжнародних відносин та Гарварді.

Вона є автором понад 80 публікацій з питань європейської та євразійської безпеки, присвячених зовнішній і оборонній стратегії Росії.

Щоб Валландер стала помічником глави Пентагону, її кандидатуру повинна затвердити голосуванням верхня палата Конгресу США.

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Джерело: whitehouse.gov

Фото: Depositphotos

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