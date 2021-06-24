Північний потік-2 загрожує Україні: Блінкен закликав Меркель зменшити ризики

США закликають Німеччину вжити відповідних заходів, щоб зменшити ризики, які російський газопровід Північний потік-2 несе Україні та енергетичній безпеці Європи.

Зокрема, Державний секретар Штатів Ентоні Блінкен закликав під час зустрічі німецького канцлера Ангелу Меркель вдатись до конкретних кроків.

Водночас Держсекретар наголосив, що Америка продовжуватиме виступати проти Північного потоку-2.

Також під час зустрічі Меркель та Блінкен обговорили важливість координованої відповіді з боку трансатлантичного співтовариства на глобальні виклики, включно із загрозами з боку Китаю та РФ.

Санкції проти Північного потоку-2

На початку червня радник глави Білого дому Джейк Салліван заявив, що адміністрація Джо Байдена готує новий пакет санкцій проти газопроводу Північний потік-2.

Він наголосив, що обмежувальні заходи буде застосовано в будь-якому разі.