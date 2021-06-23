Росія відкрила вогонь: Велика Британія про обстріл есмінця HMS Defender

Військово-морський флот РФ не проводив попереджувальну стрільбу в Чорному морі в напрямку британського есмінця HMS Defender.
Про це незадовго після інциденту в Чорному морі заявили в Міноборони Великої Британії.
На офіційній сторінці міністерства в Twitter зазначається, що жодного пострілу у королівський корабель не було.
– Ми не визнаємо твердження про те, що на шляху HMS Defender скидалися бомби, – йдеться у повідомленні.
Також в Міноборони підкреслили, що британський есмінець 23 червня здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.
Зазначається, що цього ж дня російські війська проводили навчання з артилерійської стрільби в Чорному морі.
Росія відкрила вогонь по HMS Defender
Вдень 23 червня поблизу мису Фіолент Росія відкрила вогонь по британському есмінцю нібито через порушення державного кордону.
Першими з посиланням на Міноборони РФ про це повідомили російські ЗМІ.
Як зазначили в заяві, флот Росії попередив королівський корабель про застосування зброї, однак HMS Defender ніяк на це не відреагував.
Мис Фіолент, поблизу якого пропливав есмінець Великої Британії, належить до Кримського півострову, окупованого Росією.