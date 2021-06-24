Канадська офіційна судово-медична експертиза катастрофи літака МАУ не знайшла підтверджень того, що збиття рейсу іранськими військовими було навмисним.

Експертиза тривала вісім місяців і базувалась на доказах і даних розвідки, які є у розпорядженні Канади.

Однак у звіті зазначається, що сукупність низки неправильних вчинків та бездіяльність іранської влади призвели до створення небезпечної ситуації, під час якої наявні ризики були недооцінені та не враховані.

– Хоча група судово-медичної експертизи не знайшла доказів того, що падіння рейсу PS752 було навмисним, це жодним чином не звільняє Іран від відповідальності за загибель 176 невинних людей, – зазначають у результатах експертизи.

Також у Канаді наголошують, що повний доступ до всіх доказів та матеріалів справи мають лише експерти Ірану, тож саме на цій країні лежить повна відповідальність за винесення правдивого вироку.

Катастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

8 січня 2020 року в небі над Іраном було збито цивільний літак МАУ, на борту якого були 176 пасажирів.

Усі люди загинули, серед них також було 11 українців.

У квітні цього року підозру за збиття літака оголосили 10 іранським посадовцям.

Джерело: CBC News