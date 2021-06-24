Французькі вболівальники, які їхали до Будапешта на матч Євро-2020 Франція – Угорщина, пропустили усю гру. Вони помилково сіли не в той літак та прилетіли до Бухареста.

Шестеро друзів випадково зустріли в аеропорту українських вболівальників, які приїхали до Бухареста на матч Україна – Австрія. Французи прийняли їх за угорців.

Румунський журналіст, побачивши розгублених фанатів серед українців, поцікавився, що вони тут роблять, та чи приїхали вболівати за Україну.

Однак вони не одразу зрозуміли, що опинились не в тому місці та не в той час. Адже, як пояснили, думали, що фанати з України – це місцеві угорці.

– Ми думали, що це угорські вболівальники, які їдуть на матч. Тому ми йшли за ними, думаючи, що вони точно знають дорогу до стадіону, – пояснив один французький вболівальник.

Врешті-решт вони усвідомили, що переплутали Будапешт з Бухарестом. Однак вже було пізно, і їм нічого не залишалося, окрім як дивитися гру своєї збірної по телевізору.

– Нам слід більше знати про Європу – сказав один з уболівальників.

Зокрема, він і зізнався, що до цього не знав різниці між Бухарестом і Будапештом.

Джерело: Jurnalul National