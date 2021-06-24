Взагалі не була вагітною: що відомо про африканку, яка “народила” 10 дітей

Жінка з Південної Африки, 37-річна Госіаме Сітхол, яка нібито народила одразу 10 дітей, не була вагітною.

Про це пише The South African з посиланням на владу південноафриканської провінції Гаутенг.

Лікарі встановили, що жінка останнім часом навіть не вагітніла. Нині вона перебуває у психіатричній лікарні. Спочатку туда її відправили на 72 години, щоб пройти обстеження. Проте згодом лікарі рекомендували залишити ще на сім днів для спостереження згідно із законом про психічне здоровʼя.

Адвокат жінки Рефіло Мокоена заявила, що Сітхол нині утримують проти її волі. Вона додала, що вони готові йти до суду, щоб жінку відпустили.

Звідки з’явилася інформаццція про народження 10 дітей

8 червня видання Pretoria News повідомило про жінку з Південної Африки, яка нібито народила одразу 10 дітей — сімох хлопчиків і трьох дівчаток. До речі, це був би рекорд Гіннеса, бо попередня рекордсменка народила одночасно вісьмох дітей у 2009 році.

Автором статті став журналіст сайту Pretoria New, який входить до медіахолдингу Independent Group, Піт Рампеді.

У своєму листі до головного редактора Independent Media журналіст перепросив за репутаційні збитки. Мовляв, він довіряв джерелам, бо познайомився з ними за кілька місяців. Він визнав, що не вимагав документів у жінки, яка ніби-то встановила світовий рекорд.

Хоча, у Twitter Піт зазначив, що жінка таки народила, проте не може підтвердити точне місце, де це відбулося.

Реакція чоловіка

Чоловік жінки, яка начебто народила одразу 10 дітей, попросив людей припинити жертвувати гроші його сім’ї, оскільки дружина досі не повернулась додому з немовлятами.

Тебохо Цотеці вважає, що немовлят не існує. Він кілька разів намагався відвідати свою дружину, однак вона не казала йому свого місцяперебування.

Джерело: The South African