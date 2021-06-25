Очільник США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида через обвал будівлі у місті Серфсайд.

У прес-службі Білого дому повідомили, що президент підписав указ про оголошення режиму НС та надання місцевій владі Серфсайда федеральної допомоги.

Наразі невідомою залишається доля 99 людей, які можуть перебувати під завалами.

Обвал 12-поверхової будівлі сталося неподалік Маямі 24 червня. Станом на 13.30 24 числа надійшло повідомлення про одного загиблого та десятьох постраждалих.

Катастрофа сталася вночі, неподалік одного з найпопулярніших пляжів Маямі Біч.

На місце, де стався частковий обвал будівлі, одразу виїхали 80 бригад рятувальників, а рух найближчими вулицями заблокувала поліція штату.

На сьогодні причини обвалу невідомі, триває їх з’ясування.

Відомо, що у будівлі було 130 квартир, а звели її у 1981 році. Нерухомість у будинку коштує дуже дорого, адже вікна виходять просто на море.

The Washington Post повідомляє, що наразі дві квартири перебувають у продажі й оцінюються у понад $600 тис.

Більше фото та відео із обвалом будівлі в Маямі дивіться в матеріалі Фактів ICTV.