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Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

Білорусь готує санкції у відповідь щодо ЄС

Лукашенко

Найближчими тижнями Білорусь запустить заходи у відповідь на санкції ЄС.

Мінськ збирається поступово втілити те, про що неодноразово заявляв – санкції проти Євросоюзу. Які саме, в МЗС країни поки не вказали.

– Європейським політикам давно слід усвідомити: тиск і санкції – це не та мова, якою варто розмовляти з Білоруссю, – йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

Санкції проти Білорусі

ЄС запровадив новий пакет санкці проти Білорусі через захоплення в травні інциденту з примусовою посадкою в білоруській столиці літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Водночас серед причин обмежувальних заходів – порушення прав людини та репресії.

21 червня ЄС ввів персональні санкції проти 78 білоруських фізичних осіб і восьми організацій через ситуацію з порушенням прав людини в Білорусі.

Зокрема, санкції ЄС торкнулися Мінського автозаводу, Білоруського автозаводу, нафтотрейдера ННК і інших компаній.

З урахуванням раніше ухвалених заходів під персональними санкціями ЄС перебувають 166 фізичних та 15 юридичних осіб Білорусі.

Водночас санкційні списки щодо Мінська розширили США, Великобританія і Канада.

Зокрема, США обмежили заходи, що передбачають заборону торгівлі нафтопродуктами та хлористим калієм.

Джерело: Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь

ФотоDepositphotos

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