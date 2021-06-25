Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада вимагатиме від Ірану відшкодування та детального розслідування авіакатастрофи українського боїнгу МАУ над Тегераном.

Про це Трюдо заявив, коментуючи результати офіційної судово-медичної експертизи, яку проводили в Канаді.

– Канада наполегливо вимагатиме повних репарацій за знищення та шкоду, яку Іран завдав жертвам та їхнім родичам, – сказав прем’єр.

Трюдо наголосив, що йдеться зокрема про повну прозорість стосовно кримінального переслідування, детальний облік подій та конкретні гарантії того, що це ніколи не повториться знову.

За словами політика, Канада домагатиметься того, щоб Іран відповідав за цей випадок на міжнародних форумах, зокрема за приховування доказів та перекопування бульдозером місця авіакатастрофи до прибуття слідчих.

– Іран повинен відповісти на ці запитання близьким жертв, щоб вони могли заспокоїтися. Відповіді потрібні також світові, оскільки без них жодна держава, авіакомпанія чи пасажир не можуть бути певними у безпеці іранського авіапростору, – резюмував Трюдо.

Результати експертизи

24 червня канадська офіційна судово-медична експертиза заявила, що не знайшла доказів того, що іранські військові навмисно збили літак МАУ, але це жодним чином не знімає відповідальності з Ірану.

Дані експертизи базувались на всіх доказах та уліках, які є у розпорядженні канадських експертів, які відзначили, що до трагедії призвели неправильні і непослідовні дії іранської влади.