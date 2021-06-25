Попросили вдягнути маску: в Італії чоловік влаштував різанину в автобусі

В італійському місті Флоренція пасажир автобуса поранив ножем двох людей, які зробили йому зауваження через відсутність маски.

Інцидент стався ввечері 24 червня. Як повідомили правоохоронці, в центрі сутички опинився 31-річний єгиптянин.

Зайшовши до автобуса без маски, він почав ігнорувати зауваження водія. Згодом про необхідність вдягнути маску йому почали говорити пасажири пасажири автобуса.

Без жодних слів чоловік дістав з кишені ножа і вдарив у голову 53-річного чоловіка, який стояв поруч. На захист пораненого стала 63-річна італійка, яка також дістала ножовий удар в руку.

Очевидці різанини негайно викликали правоохоронців, а водій автобуса заблокував двері на вхід та вихід.

Під час затримання 31-річний чоловік спочатку викинув закривавленого ножа на проїжджу частину, після чого ще декілька хвилин чинив опір поліцейським.

Нападника заарештували: про те, чи загрожує йому кримінальна відповідальність, стане відомо найближчим часом.

Масковий режим в Італії

Італія скасовує обов’язковий масковий режим на відкритому повітрі, починаючи з 28 червня.

Зазначимо, що в транспорті використання масок як і раніше залишиться обов’язковим.

Станом на останній тиждень у білій зоні каратину перебуває понад 99% Італії, зокрема й Флоренція.

У міністерстві охорони Італії зазначили, що відмова від масок на вулицях – це “компенсація” за численні незручності, які довелося пережити італійцям з моменту введення першого локдауну.

Джерело: Ansa