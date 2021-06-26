У Великій Британії український літак Ан-225 Мрія під час посадки зніс паркани

Український літак Ан-225 Мрія під час посадки зніс паркани британської авіабази.

Інцидент стався на базі Брайз-Нортон в британському місті Котсуолд.

Огорожу авіабази знесло потоками повітря. Чи постраждав хтось внаслідок інциденту, наразі не повідомляється.

Політ Ан-225 Мрія здійснювався в рамках виведення військ НАТО з Афганістану.

Літак прилетів до Великої Британії з Пакистану: борт перевозив три вертольоти Королівських ВПС.

Літак Ан-225 Мрія

На момент конструювання і випуску радянсько-український літак Ан-225 Мрія був найбільшим транспортним літаком у світі.

Його максимальна злітна маса становить 64 тонн, а розмах крил є найбільшим серед усіх літаків, що знаходяться в експлуатації.

Автором унікальної розробки, яка вразила світ у 1980-х роках, став авіаконструктор Олег Антонов. Наразі у світі існує лише один льотний екземпляр Ан-225.

Джерело: Gloucestershire Live