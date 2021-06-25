На саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу подовжили до січня 2022 року економічні санкції проти Росії, запроваджені у 2014-му у зв’язку з анексією Криму.

Про це рішення повідомив у Twitter глава Євроради Шарль Мішель.

– Ми подовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити все можливе для забезпечення повного виконання Мінських угод, – зазначив європолітик.

Мішель додав, що ЄС шукатиме нові формати діалогу з Росією.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles. We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements. We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

У МЗС України вітали це рішення лідерів Євросоюзу.

– Як сторона конфлікту РФ повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму, – написала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у Twitter.

Вітаю політичне рішення Європ.Ради подовжити термін дії економічних санкцій щодо РФ до січня 2022 року. Як сторона конфлікту Російська Федерація повинна неухильно виконати Мінські домовленості та забезпечити відведення військ від кордонів України і з тимчасово окупованого Криму — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 25, 2021