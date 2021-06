На саміті ЄС, який пройшов у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу подовжили до січня 2022 року економічні санкції проти Росії, запроваджені у 2014-му у зв’язку з анексією Криму.

Про це рішення повідомив у Twitter глава Євроради Шарль Мішель.

Мішель додав, що ЄС шукатиме нові формати діалогу з Росією.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.

We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.

We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5

— Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021