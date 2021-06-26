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Юлія Захарченко |

Американський ракетний есмінець прямує в Чорне море для участі у навчаннях

Американський ракетний есмінець прямує в Чорне море для участі у навчаннях

Американський ракетний есмінець USS Ross прямує в Чорне море, щоб взяти участь у щорічних міжнародних навчаннях Sea Breeze.

Про це повідомив Шостий флот ВМС США на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Зазначається, що американський ракетний есмінець братиме участь у щорічних навчаннях з 32 державами з усього світу, що стало новим рекордом за всі роки.

Багатонаціональні навчання Sea Breeze, ініціаторами яких стали Україна та США, проводять щорічно. Їх не було лише у 2003, 2006 та 2009 роках.

Мета цих навчань – вдосконалення можливостей союзників, підвищення безпеки у регіоні. Навчальна програма передбачає відпрацювання різних сценаріїв бойових дій.

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Фото: Шостий флот ВМС США

Фото: Dreamstime

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